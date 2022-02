Basket serie C Gold, snodo cruciale per i Baskers: insidiosa trasferta contro l'Olimpia Castello

Entrando nella fase cruciale della regular season, i Baskérs proveranno a riscattarsi prontamente sul campo affrontando nel turno domenicale l’insidiosa trasferta del PalaFerrari (palla a due domenica ore 18, dirige la coppia Romanello e Boudrika) contro l'Olimpia Castello. Sarà uno snodo cruciale per entrambe le contendenti: se da un lato i padroni di casa, con i recenti innesti dei play Dalpozzo, Khodadadzade e del lungo Zeneli, vogliono invertire il trend di un solo successo nelle ultime cinque gare, di contro i romagnoli intenti a riprendere la marcia nella corsa playoff.

Attingendo a piene mani dal mercato (possibili operazioni fino a lunedì 28 febbraio), il sodalizio castellano non vuole lasciare nulla d’intentato e rilanciare le proprie velleità dopo un avvio di torneo al di sotto delle aspettative. Peggior attacco del girone (66 punti a partita), la compagine di coach Serio ha in Masrè (non entrato sabato scorso a Molinella) e Filippo Govi i principali realizzatori, pur non mettendo alcun atleta in doppia cifra.