Basket serie C Gold, sul cammino dei Baskers l'incontrastata capolista Virtus Imola

Il big match della decima e penultima giornata di ritorno, stante le quattro da recuperare, riserva ai lanciati Baskérs la grande insidia dell’incontrastata capolista Virtus Imola. Alla disperata ricerca di un successo interno che manca ormai da quasi tre mesi (20 novembre contro l'Olimpia), l’occasione sarà complicata ma nello stesso tempo allettante per provare a bissare il prestigioso scalpo del Ruggì all’andata (75-76 al supplementare), peraltro ultimo passo falso dei gialloneri con l’attuale record di 12/2.

La formazione allenata dall’esperto Regazzi, nuovamente costruita per puntare alla cadetteria, si sviluppa sull’asse straniero Seskus (play lituano da 13,4 ppg) ed il totem croato Diminic (primo realizzatore del campionato con quasi 20 punti ad alllacciata). Miglior attacco del girone ad 81 di media, gli emiliani completano lo starting five con capitan Aglio (11,2), Magagnoli (10,4) e Ranocchi. Dalla panca l’eclettico Galassi cambia 1 e 2, l’ex Nucci punge sugli scarichi e Carella fa rifiatare i lunghi. Alla ricerca della vittoria che varrebbe la qualificazione ai playoff, la squadra di Agnoletti non lascerà nulla d’intentato e venderà cara la pelle per raggiungere con largo anticipo il prestigioso obiettivo stagionale.