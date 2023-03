Basket serie C Gold, tegola in casa Baskers: stagione finita per Gabriele Rossi

Tegola in casa Baskérs Forlimpopoli. La società artusiana dovrà fare a meno di Gabriele Rossi nell'ultima parte della stagione. A seguito di uno scontro di gioco durante la gara di sabato scorso contro Bologna Basket 2016, Rossi ha riportato la frattura del quinto metatarso al piede sinistro. La prognosi è di 30 giorni per cui in ogni caso si può ragionevolmente parlare di stagione finita. Al giocatore vanno da parte della società "i migliori auguri per una pronta guarigione".