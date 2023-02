Basket serie C Gold, trasferta vincente: prestazione convincente dei Baskers

Dopo la convincente vittoria di otto giorni fa con Zola Predosa i Baskérs si concedono il meritato bis espugnando per il secondo anno consecutivo il sempre ostico parquet montanaro. A parte i primi due minuti di gioco, i ragazzi di Agnoletti hanno costantemente comandato nel punteggio, anche con tredici lunghezze di divario nel secondo parziale.

Scavato un gap importante già nel primo quarto (con otto punti in 5’ e due bombe del 2005 Lazzari), gli artusiani rintuzzano senza troppi patemi la costante rincorsa dei cinghiali, aggrappati nella ripresa alle iniziative di Parma Benfenati ed una sfuriata di Sieiro per il 50-54 del 35’ con due missili di fila. Importante anche l’apporto offensivo di un positivo Agatensi, capace di realizzare nove punti pressochè consecutivi in 3’ e regalare il già citato 25-38 del 17’ massimo vantaggio esterno prima di accusare un risentimento al ginocchio che lo terrà fuori dalla contesa di lì in avanti.

Se i principali meriti di questa importante affermazione vanno ascritti alla convincente prestazione difensiva complessiva di squadra, il faro delle manovre offensive romagnole è facilmente individuabile in Farabegoli, che opposto allo spauracchio Pocius referta dieci degli ultimi sedici punti di squadra conducendo i suoi al terzo successo esterno stagionale dopo Cmp Bo (prossimo avversario dei galletti) e Castello. Rilancio in chiave playoff in pieno stile, in attesa dei tre recuperi in programma la classifica si compatta con sette squadre raccolte in soli due punti.

Ancora presto, con ben 10 gare da giocare di cui sei al Vending, per stilare programmi e tabelle: la recente inversione di tendenza ha riportato stimoli ed entusiasmo nell’ambiente, la strada intrapresa è quella giusta ed ora occorre non abbassare la guardia e perseguire nella ricerca di nuovi obiettivi.

E80 GROUP CASTELNOVO NE’ MONTI - CHEMIFARMA BASKÉRS FORLIMPOPOLI 59-64

(PARZIALI: 12-22; 30-39; 44-50)

E80 GROUP: Biraghi 10, Bucci n.e., Sgura, Sieiro Perez 13, Marazzi n.e., Magnani 2, Pocius 11, Saccone, Bravi n.e., Morini, Parma Benfenati 23. All.: Fels

CHEMIFARMA: Benedetti 7, Brighi 10, Lazzari 8, Agatensi 9, Rossi 3, Chiari 3, Semprini Cesari 3, Donati n.e., Gorini,Ruscelli, Farabegoli 21. All.: Agnoletti

Arbitri: Resca e De Santis

Note - usciti per 5 falli: nessuno. Nel prepartita Lg Competition ha omaggiato l’ex Gabriele Rossi. Infortunio al ginocchio ad Agatensi, non rientrato nella ripresa.

Spettatori: 150 circa.