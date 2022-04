Basket serie C Gold, ultima trasferta in regular season per i Baskérs

Ultimo viaggio in regular season per i Baskérs Forlimpopoli, attesi sabato sul difficile campo della Pallacanestro Molinella (palla a due alle 21, fischiano Colinucci e Barigazzi). In striscia negativa da tre turni, i bolognesi sono alla ricerca di un successo che li rilancerebbe nella corsa playoff e fra le mura amiche hanno già fatto vittime illustri quali Reggio Emilia e Fidenza. Fra riposi ed i tre recuperi in calendario la classifica è ancora alquanto incerta: se da un lato i bolognesi (4 gare da disputare) ora ottavi devono guardarsi le spalle soprattutto da Zola Predosa, Brighi e compagni hanno a disposizione 80’ per raggiungere la miglior posizione in griglia play off e sbandierare l’incredibile ottavo successo esterno di fila. Scorrendo il roster, nonostante il top scorer risulti ancora l’eterno Slava Zhytaryuk (centro da 14,8 punti per partita, sesto marcatore del girone), nonostante i vari infortuni è nella batteria degli esterni - fra le migliori dell’intero lotto - la propulsione delle manovre bolognesi. I vari Brandani, Gianninoni e Bonanni viaggiano largamente in doppia cifra mentre Guazzaloca e Labovic, spesso dalla panca, non fanno rimpiangere nessuno.