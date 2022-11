Basket serie C Gold, un finale tutto da vivere: i Baskers tornano alla vittoria

Tutto è bene quel che finisce bene: la indirizza definivamente il neo laureato regista biancorosso che realizza una tripla dal peso specifico abnorme sul 63-63 a -1’15” e mettendo il punto esclamativo ad una sfida spesso in altalena ma coi galletti avanti per lunghi tratti. Ancora in piena emergenza coi lunghi e col 17enne Naldini schierato da 4 in quintetto, lo staff tecnico romagnolo disegna un piano partita pressochè perfetto costringendo a percentuali deficitarie nel tiro pesante (con reiterato ricorso alla zona) il pacchetto felsineo.

Il fortino artusiano è ancor modo inespugnabile ed è il solo Ranieri nel finale ad inceppare i meccanismi. La solita abnegazione e ritmo nelle trame offensive fanno il resto, col fattivo contributo della panchina: se Agatensi e Chiari mostrano spesso grande lucidità, è ancora una volta l’under Ruscelli a tenere banco ed a dimostrare la lucidità di un veterano, ormai entrando in pianta stabile nelle rotazioni di Agnoletti.

Dopo un avvio al rallentatore (2-2 al 4’) i Baskérs provano a prendere il comando delle operazioni (31-23 al 17’30” con Brighi e Biandolino) fino al 46-37 del 26’ col missile di Rossi. L’unico peccato resta quello di non aver ucciso la contesa per cui la squadra di Mondini si riporta addirittura avanti al 33’ sul 60-63 con Zinelli in doppia cifra dai 6,75 mt. Il resto è storia già scritta: Forlimpopoli non si disunisce e grazie ai suoi alfieri Brighi e Benedetti torna alla vittoria guardando al futuro con rinnovato ottimismo. L’equilibrio regna sovrano e questo gruppo ha ampiamente dimostrato di potersela giocare alla pari con chiunque.