Basket serie C, i Baskers chiudono il trittico casalingo con una vittoria. Playoff più vicini

Spesso la costruzione dei propri obiettivi passa attraverso tappe di estrema sofferenza ed in questa ottica i Baskérs, pur in condizione fisiche precarie per malanni vari (e con Farabegoli nei dodici per onor di firma) chiudono al meglio il trittico di gare casalinghe. I numeri suffraggano appieno il trend biancorosso: con la S.g. Fortitudo giunge il quinto successo consecutivo e nel contempo, con otto vittorie in altrettante gare, resta inviolato il proprio fortino.

In questa pericolosa condizione, dopo le battaglie con Cmp e Molinella, il run&gun felsineo destava notevoli preoccupazioni allo staff artusiano mentre l’esperto Dordei, reintegrato per l’occasione dopo un anno d’inattività, doveva dopo sei minuti fare i conti con una contrattura. In questo contesto la gara scorre via fino all’intervallo scorre via su binari di estremo equilibrio, con i padroni di casa pronti a trovare nella garanzia Bracci (10 dei primi 17) mentre A.Brighi trova coppie di liberi d’esperienza a contrastare l’intraprendenza di un sorprendente Guazzaloca, ben spalleggiato da Lanzarini.

Nel terzo periodo si procede ancora sul filo del rasoio, un gioco da tre punti di Zedda riporta avanti la F (48-49 al 27’) prima della tripla di Ruscelli. Con L.Brighi e Dell’Omo ora decisamente sintonizzati nel momento del bisogno coach Tumidei pesca dal cilindro il 2004 Alessandro Palazzi che in 5’ fattura prima un 2/2 ai liberi ed un piazzato senza paura dall’inestimabile peso specifico.

La spallata decisiva, nonostante le triple d’orgoglio in serie di Zinelli e Zagnoni, arriva al 36’ (70-63) anche grazie alla splendida regia di un chirurgico Benedetti, generossimo anche nella metacampo difensiva. Forlimpopoli controlla agevolmente e la concomitante sconfitta della diretta concorrente Molinella sul campo di Ozzano allarga la forbice ad otto punti con 5 giornate da disputare; ergo, dopo il turno di riposo previsto nel prossimo week end, servono due successi per la matematica qualificazione ai playoff al via da 24 marzo.

Il tabellino

CHEMIFARMA BASKÉRS FORLIMPOPOLI – ELLEDI FORTITUDO BOLOGNA 79-73 (PARZIALI: 21-17; 37-37; 59-56)

Chemifarma: Dellachiesa, Benedetti 9, Brighi A. 11, Ruscelli 3, Rossi 5, Grassi, Brighi L. 19, Lazzari, Bracci 14, Dell’Omo 14, Farabegoli n.e., Palazzi 4. All.: Tumidei.

Elledi: Battilani 5, F.Guazzaloca 18, Lenzi, Selvatici n.e., Serra 5, Daly 4, Brizzi 4, Lanzarini 13, Zagnoni 6, Zinelli 5, Zedda 10, Dordei 2. All.: Catrambone

Arbitri: Boccia e Politi

Note - usciti per 5 falli: Serra e Zinelli. Falli tecnici a Daly ed alla panchina Elledi.

Fallo antisportivo a Serra.

Spettatori: 200 circa.