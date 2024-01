Basket serie C, i Baskers puntano i playoff: al Pala Vending scontro diretto con Molinella

Baskers Forlimpopoli ora più che mai sul pezzo, concentrati sul raggiungimento di un obiettivo ambizioso e non scontato ad inizio stagione. Nel secondo match casalingo in appena sette giorni scende sabato pomeriggio sulle tavole del Vending la diretta concorrente nella lotta playoff, la Pallacanestro Molinella, per una sfida che racchiude importanti significati (palla a due alle 18, ingresso 5 euro, gratuito under 18 e tesserati).

Partendo dal 58-51 maturato all’andata, in caso di successo ed altresì eventuale saldo positivo nella differenza canestri, con sei gare in calendario i galletti si porterebbero ad un ipotetico +8 a vantaggio della diretta concorrente ovvero una dote importante. Pur con qualche problema di ranghi nelle sedute settimanali, i Baskérs attendono la visita di una forte compagine che affida il proprio rendimento alle lune della coppia ex Ferrara Seravalli-Agusto, senza tralasciare la grande leadership di capitan Picio Bianchi già decisivo in casa con due triple nel finale in un roster profondo e completo in ogni ruolo.



Intanto giovedì sera si è disputato il recupero della nona giornata, con la sfida tra Ferrara e Cmp Global Bologna chiusa a favore dei padroni di casa col punteggio di 76-89. Le altre partite in programma saranno Lugo (12)-Medicina (26), S.Lazzaro (8)-Santarcangelo (12), Cmp Global Bo (24)-Ozzano (12) e Ferrara (2)-Guelfo (10). Riposa: S.g. Fortitudo (10)