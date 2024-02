Basket serie C, i Baskérs si fanno valere con la capolista Medicina e vanno ai playoff

Come nelle migliori sceneggiature e nel pieno di un 2024 che porta in dote sette successi filati, i Baskérs fanno valere anche con la temutissima capolista Medicina la dura legge del Vending (tuttora inviolato dopo nove gare) e centra davanti ad un clamoroso pubblico amico, addirittura con due giornate d’anticipo, una strameritata qualificazione ai playoff.

In poche parole gli artusiani si attestano fra le migliori sei squadre su 21 della serie C regionale, mantengono la categoria e potranno giocarsi di qui a giugno la promozione in B Interregionale. Forte anche del doloroso rovescio pressochè allo scadere maturato nella gara d’andata, la squadra di Tumidei lascia da parte la pressione della posta in palio e gioca, come al solito, senza timori riverenziali al cospetto della miglior squadra del campionato, con la consapevolezza che i due punti valgono in partenza nella fase successiva.

Dopo un primo parziale sostanzialmente equilibrato, ove s’intuisce però che Air Dell’Omo sarà un incredibile fattore (10/14 dal campo e 6 rimbalzi) nell’acerrima contesa. Quando gli artusiani alzano la pressione difensiva e Brighi jr. produce nove punti in un amen arriva al riposo il primo vantaggio in doppia cifra. La Virtus non ci sta, dopo la sfuriata di Dalpozzo negli spogliatoi i veterani Folli e Iattoni fanno vedere la loro classe, Sabattani si occupa del lavoro sporco e dal 38-26 del 21’ i gialloneri risalgono pericolosamente a -2 (50-48 al 29’). Quando era lecito attendersi un finale sul filo del rasoio, sul più bello i galletti ritrovano il bandolo della matassa, prima un 2+1 di Rossi poi un missile di Ruscelli ristabiliscono le distanze (60-52 al 33’) preludio ad un indemoniato Dell’Omo che, con 7 punti negli ultimi 6’, chiude definitivamente i conti.

Parte la grande festa, portando a casa ben nove delle ultime dieci gare disputate i Baskérs festeggiano con le proprie forze il matematico accesso alla post season (al via dal 24 marzo) con gare di andata e ritorno con le prime tra squadre del girone A (Scandiano, Zola Predosa e una fra Castelnovo Monti e Reggio Emilia). Ininfluenti, quindi, le sfide con Santarcangelo e Guelfo.

CHEMIFARMA BASKÉRS FORLIMPOPOLI – VIRTUS MEDICINA 76-61 (PARZIALI: 16-16; 33-23; 52-48)

Chemifarma: Dellachiesa n.e., Benedetti 3,, Brighi A. 11, Ruscelli 3, Naldini n.e., Rossi 13, Brighi L. 11, Lazzari n.e., Bracci 6, Dell’Omo 21, Farabegoli 8, Palazzi n.e. All.: Tumidei.

Virtus: Murati 10, Curione 6, Poluzzi 9, Sabattani 5, Folli 13, Cattani 3, Lorenzini n.e., Iattoni 8, Zambon, Ronchi n.e., Martini 7, Galvani n.e. All.: Dalpozzo

Arbitri: Diemmi e Maffezzoli

Note - usciti per 5 falli: Ruscelli e Folli. Falli antisportivi a Poluzzi e Folli, tecnico a Rossi per flopping.

Spettatori: 300 circa, sold out. Presenti gli ex Foiera, Donati, Agatensi, Gorini e Martini.