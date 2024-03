Basket serie C, i Baskérs sudano sette camicie per sbrigare la pratica Guelfo

I Baskérs devono sudare le cosiddette sette camicie per sbrigare la pratica Guelfo, peraltro già battuto all’andata e chiudere con pieno merito la stagione regolare al secondo posto (30 punti con 15v/5p) dietro alla capolista Medicina. Così il Palavending rimane per tutti fortino inespugnato, campo sul quale in dieci gare interne i ragazzi di Tumidei hanno saputo costruire le loro fortune. In una serata dalle ampie rotazioni, ove diversi under – anche per l’assenza forzata di Farabegoli – raccolgono inusuali minutaggi, i padroni di casa palesano in avvio polveri bagnate e contro l’energia bolognese (vedi numerosi rimbalzi offensivi) sono costretti ad inseguire.

Nel secondo parziale le triple in serie, ben sei in serie fra Ruscelli, Grassi e Brighi jr. da servono per ricucire il gap e ripristinare al 19’ (28-28) la perfetta parità neutralizzando la zona di Agresti. Bracci ritorna indemoniato dagli spogliatoi e nel pitturato (9 rimbalzi alla fine) sancisce un cospicuo vantaggio interno con ospiti tenuti a soli tre canestri dal campo. Quando una doppia coppia di liberi lasciava presagire ad un tranquillo finale (49-39 al 33’) prima Naldi suona la carica poi a -1’44” dal gong Torreggiani imbuca la tripla del pareggio (51-51); dopo errori in serie a 4” dalla fine Lorenzo Brighi smazza una caramella per Bracci che sigla da sottomisura.

Dopo il timeout di Agresti per la rimessa in attacco ancora Torreggiani subisce fallo da Antonio Brighi a quattro decimi: segna il primo, sbaglia il secondo ed il tap in di Santini muore sul ferro. Coronarie salve, anima e cuore ai playoff al via dal 23 marzo: solo da decidere chi fra Bk.2000 Reggio Emilia e Castelnovo né Monti completerà il lotto.