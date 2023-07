Basket serie C, il quarto lungo dei Baskers è il classe 2004 Alessandro Palazzi

A fedele testimonianza di quanto si possa credere e puntare sulla linea verde arriva l’annuncio per il sesto under in rosa. Quindi anche Alessandro Palazzi (ala forte, centimetri 198, 2004) sarà aggregato al gruppo della serie C in pianta stabile come ipotetico quarto lungo e contemporaneamente parteciperà al campionato under 19 Gold. Il lungo cesenate, dopo la trafila giovanile con il Basket 2005, nella stagione 2020/2021 debutta in serie B coi Tigers per poi approdare nella passata stagione a Bertinoro ove disputa la C Silver e nel contempo gioca nell’under 19 Eccellenza con OneTeam Forlì. "Sono davvero contento di questa opportunità - afferma Palazzi -. I Baskérs sono una realtà di cui avevo sempre sentito parlare assiduamente senza avere la possibilità di farne parte in prima persona. Quest’anno è giunta l’occasione".