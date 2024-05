Basket serie C, impresa dei Baskers: ecco il pass per le semifinali playoff

Apoteosi al Vending: i Baskérs, al termine di un’ ottima gara dove hanno saputo disporre meritatamente e dopo il fragoroso tonfo dell’andata di Basket 2000, attendono almeno 10’ sul parquet l’esito di Zola Predosa (vittoriosa su Cmp) per festeggiare una clamorosa quanto insperata qualificazione alle semifinali playoff promozione in B Interregionale. In una gara dal sacrificio estremo, dove si è rivisto per lunghi tratti il marchio di fabbrica difensivo che aveva marchiato a fuoco le fortune della stagione regolare, il trascinatore offensivo della truppa come già accaduto in altre occasioni risulta Gabriele Rossi: in 29’ sul parquet tira 8/14 dal campo, 5/6 ai liberi, cattura 5 rimbalzi ma soprattutto catalizza le attenzioni della retroguardia ospite.

Senza il principe Ruscelli, colpito da un improvviso attacco influenzale che lo costringe a letto, gli artusiani subiscono in apertura la classe di Alberione (3-9 al 4’ con due bombe) prima che Defant dalla panca impatti alla grande la sfida. L’attacco giallorosso fatica contro la fisicità reggiana (15-25 al 12’30”) ma ricuce lentamente con la precisione di Antonio Brighi, abnegazione di un solido Bracci che alla fine neutralizza lo spauracchio Dias con un eloquente parziale di 15-3 in poco più di 6’.

Al 24’ con una tripla il capitano Lorenzo Brighi realizza alla sua 69a presenza in maglia Baskérs il suo 1001 punto quando i padroni di casa prendono completamente in mano le redini della gara riuscendo anche ad incidere col gioco interno; l’ultimo quarto diventa puro garbage time, i reggiani s’ innervosiscono oltremisura ed alzano bandiera bianca a 3’ dalla sirena (67-51).

Con un contributo fattivo di tutte le componenti i galletti centrano un obiettivo clamoroso, l’attuale apice della palla a spicchi cittadina; in semifinale si giocherà la serie contro Scandiano, unica squadra del lotto capace di battere finora in entrambe le occasioni la squadra di Tumidei.

Sarà una gioia ma anche una ghiotta occasione per riscrivere in fretta la storia.