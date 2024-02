Basket serie C, missione playoff per entrare nella storia: i Baskers ospitano la prima della classe

L’occasione è di quelle ghiotte, quasi irripetibili. Reduci da sei vittorie consecutive ed al cospetto della prima della classe (sole due sconfitte ed anch’essa imbattuta al PalaRambaldi), i Baskérs proveranno con le proprie forze ad assaporare la ricetta playoff con due giornate d’anticipo davanti al calorosissimo pubblico amico, affrontando sabato alle 18 la Virtus Medicina. Nonostante un 2024 ancora immacolato, serve almeno un acuto nelle restanti tre sfide di regular season per raggiungere un obiettivo meritato ma non scontato ad inizio stagione. Big match sulla carta fondamentale anche in ottica seconda fase, in quanto incrociandosi eventualmente con le prime tre del girone A, si ripartirà proprio dai punti maturati negli scontri diretti. Rifondata sull’asse dei veterani Folli e Iattoni e la spinta del tonico Murati (altro nuovo acquisto), la capolista giallonera vanta una batteria d’esterni lunghissima e solidità sotto le plance. Durante l’intervallo si esibiranno gli Sbandieratori e Musici Brunoro II della pro loco di Forlimpopoli, in un numero di assieme chiamato "carosello" che comprende tutti gli elementi del gruppo insieme ai musicisti che li accompagneranno. Dirigono Diemmi e Maffezzoli.