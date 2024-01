Basket serie C, nella calza della Befana dei Baskers una bella vittoria contro San Lazzaro

Smaltite le scorie da panettone e col dente avvelenato per l’inopinato stop a Ferrara, il diesel Baskérs entra a pieno regime dopo l’intervallo piegando a tutto gas (addirittura +33 finale) la resistenza di San Lazzaro. La squadra di Tumidei, pur con Dell’Omo e Farabegoli non al meglio per gli acciacchi dell’ultimo periodo, si trova dalle prime battute a fronteggiare la zona pari proposta dei felsinei cui, all’illusorio vantaggio della prima frazione, fanno da contraltare alcune importanti amnesie difensive viste in seguito.

Al rientro dagli spogliatoi (58-25 nella ripresa) gli artusiani dimostrano fin dalle prime battute ben altro piglio costruendo un perentorio 18-3 in 5’, con i fratelli Brighi ed un Bracci da doppia doppia (20+10) a crivellare la retina altrui. Quando una bella affondata in contropiede del positivo Dell’Omo scrive il 70-52 al 31’ e spiccioli la contesa pare virtualmente chiusa, l’impaclabile G.Rossi referta ben 14 punti nel quarto periodo (chiuderà con 8/11 al tiro e 4/6 da tre) aprendo spazi e minutaggi per tutti gli under a disposizione. Gran bel viatico in vista del gustoso derby di Romagna in programma a Lugo sabato prossimo, sfida che vedrà in campo numerosi ex.

CHEMIFARMA BASKÉRS FORLIMPOPOLI – BSL ACQUA CERELIA S.LAZZARO 93-60

(PARZIALI: 21-13; 35-35; 66-51)

Chemifarma: Dellachiesa 3, Benedetti 2, Brighi A. 10, Ruscelli 4, Naldini, G.Rossi 22, Brighi L. 16, Lazzari, Bracci 20, Dell’Omo 10, Farabegoli 4, Palazzi 2. All.: Tumidei.

Acqua Cerelia: Piazzi 5, Baldi 7, Micheli 9, Pini 10, Casarini, Brandani 10, Vanti 2, T.Rossi 8, Pontieri 2, Trombetti 7. All.: Nieddu

Arbitri: De Santis e Pongiluppi

Note - usciti per 5 falli: Baldi (39’01”). Fallo antisportivo a Baldi (21’55”).

Spettatori: 150 circa.