Basket serie C, pronti al confronto con i Senior: i Baskérs Forlimpopoli si assicurano due giovani talenti

Il roster dei rinnovati Baskérs Forlimpopoli si arricchisce attraverso l’accordo per due giovani talenti assai promettenti. Direttamente dall'Under 17 di Cervia Cesenatico arriva alla corte di coach Tumidei Nicolò Dellachiesa (guardia, 180 centimetri, classe 2006). Per tutta la carriera a livello giovanile impegnato nei campionati d’eccellenza con i pari età e nel contempo con i più grandi, adora lo sport in generale, non si tira mai indietro di fronte a qualsiasi sfida ed anche se nato in una famiglia di tutti calciatori gioca a basket fin da bambino. "Approdare ai Baskérs per me è una grossa opportunità - afferma Dellachiesa -. Ho scelto di venire qui per confrontarmi per la prima volta con una categoria senior, in più sono contento di giocare a Forlimpopoli, dove ho sentito parlare molto bene dell' ambiente e d è inoltre città natale di alcuni miei familiari”.

Anche Michael Balistreri (guardia, 190 centimetri, classe 2006) arriva in pianta stabile nel gruppo della prima squadra da OneTeam Forlì. Fino all'anno scorso ho giocato a livello giovanile in eccellenza insieme ai pari età e ha svolto diversi allenamenti con l’under 19. Nella stagione 2022/2023 si è diviso fra under 17 eccellenza e Gold, gioca a basket sin da piccolo ed questo sport ha un ruolo fondamentale nella sua crescita. "Essere un Baskérs per me è una grande opportunità , sono molto contento e non vedo l'ora di dare il massimo in campo - esclama Balistreri -. Vengo da una famiglia di cestisti sia da parte di madre che di padre e io la ritengo una grande fortuna". Entrambi saranno altresì impegnati nel campionato giovanile Under 19 Gold.