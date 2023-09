Basket serie C, si ricomincia a giocare per i due punti. I Baskers ospitano Ferrara

L’attesa è finita e finalmente si riprende a giocare per i fatidici due punti. Dopo oltre cinque mesi dall’ultimo impegno ufficiale, i Baskérs Forlimpopoli tornano in campo per affrontare, tra le mura amiche, la prima gara del campionato 23/24 di serie C. Con due ritorni importanti (Bracci e Delll’Omo), il fragoroso innesto di Antonio Brighi e le sette conferme fra senior ed under, sotto la nuova guida tecnica di coach Tumidei gli artusiani partono con enorme entusiasmo ed altrettanta voglia di ben figurare. Allora Chemifarma Forlimpopoli - Scuola Basket Ferrara (palla a due sabato alle 18 al PalaVending, arbitri Puliti e Boudrika) sarà la cartina al tornasole per testare le ambizioni del galletto e sondare la bontà del lavoro svolto finora. Probabile quintetto Scuola Basket: Bastoni F., Di Giusto, Ghirelli M., Xausa, Costanzelli (allenatore Fels). Queste le altre partite in programma nella prima giornata d’andata: Ozzano-Guelfo, S.Lazzaro-S.g. Fortitudo Bo, Medicina-Santarcangelo, Molinella-Lugo (Riposa: C.m.p. Global Bo).