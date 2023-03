Basket serie C Silver, finale da cardiopalma: lo Scirea si impone anche contro Ferrara

Doveva essere vittoria per forza contro Ferrara e vittoria e' stata. A Bertinoro lo Scirea si è imposto dopo una battaglia punto a punto per 40 minuti, bissando il successo di mercoledì contro Imola. Al Palacolombarone si inizia davanti a una bellissima cornice di pubblico perche' lo staff tecnico delle giovanili ha incitato tutti i giovanissimi giocatori delle giovanili con genitori al seguito anche per far festa all'intervallo al presidente Alderigo Silimbani, premiato all'intervallo dall'Assessore alloSport del comune in un momento molto commovente. La cronaca della partita vede un ottimo inizio dello scirea che si porta subito sul 17-10 con ottime giocate di squadra. Ferrara chiama il minuto di sospensione quasi subito per mettere le cose a posto e e cosi' sale in cattedra il fuori categoria Ghirelli (ex Tigers Cesena in serie B lo scorso anno) che mette bombe da ovunque (miglior marcatore di tutto il girone di Serie C) nonostante la marcatura adeguata su di lui. Si va al riposo praticamente in equilibrio.

Dall'intervallo lungo esce piu' lucida Ferrara che si porta avanti sempre con un super Hhirelli di 6 lunghezze. La partita diventa nervosa perche' le due difese giocano con le mani addosso ma la coppia arbitrale rimane lucida anche se penalizza lo scirea con il fallo il quarto fallo molto dubbio che viene fischiato a Ndour (ottimo inizio di gara per lui ma poi a lungo in panca per tre falli) con successivo fallo tecnico che lo esclude dal match a 15 dalla fine. Brutta notizia in casa Scirea, ma la partita torna in equilibrio perche' la difesa forlivese si regola e nonostamte qualche buon tiro che non entra si arriva a 3 m dalla fine in parità. Da li' lo Scirea indovona la difesa su Ghirelli curata dal lungo Benzoni che gli impedisce di prendere tiri facili. Finisce cosi' nel tripudio del pubblico e dei giovanissimi presenti in camotta bianconera: 82-79. Ottima la prova di Ferrara che nelle ultime uscite aveva vinto con Lugo e perso di soli 2 punti con la capoclassifica Correggio. Sabato prossimo si va a Parma a caccia della terza vittoria di fila.