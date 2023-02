Basket serie C Silver, il Gaetano Scirea ingrana: la cura Montuschi sta dando i suoi frutti

Il Gaetano Scirea ora è squadra vera. La cura Montuschi sta dando i suoi frutti. Dopo una prima parte di stagione in cui la formazione del colle sembrava la cenerentola del girone di C silver, il cambio di allenatore e l’inserimento di un lungo come Biandolino hanno generato un importante cambio di rotta. L’approccio alla partita da parte della squadra del presidente Silimbani ne sono la dimostrazione: già dal primo quarto l’ispirata regia di Maltoni e le rotazioni dei lunghi Benzoni, Ndur e Biandolino, indirizzano la gara che rimane sempre saldamente nelle mani della compagine romagnola.

La squadra ospite ha organizzato la difesa per limitare la verve offensiva di Bassi e coach Montuschi è stato molto attento nel leggere la partita cercando soluzioni alternative. Altrettanto lucido si dimostra Bassi che, non riuscendo a trovare spazio per il suo tiro dalla distanza, cerca soluzioni alternative raccogliendo diversi falli: al termine della gara saranno comunque 16 i suoi punti, in buona parte dalla linea della carità. Ora il Gaetano è quartultimo, a soli 2 punti da Omega Basket che occupa la dodicesima posizione della classifica, ma le ultime partite hanno portato una ventata di entusiasmo che fa ben sperare per il futuro.

Il tabellino della gara

Gaetano Scirea Bertinoro: Bassi 16, Benzoni 11, Maltoni 11, Biandolino 10, Ndour 10, Zoboli 8, Torelli 7, Sovera 6, Monticelli 5, Coralli, Giorgini, Palazzi. All: Montuschi.

Rebasket Castelnuovo Sotto: Rovatti 17, Armadio 15, Piccinini 7, Bovio 6, Bertozzi 2, Catellani 2, Coradeschi 2, Perolini 2, Vezzali 1, Bertoli NE. All: Casoli.

Classifica: Correggio 36 CVD Casalecchio 30 Medicina 30 Magika Parma 30 Scandiano 26 Santarcangelo 26 vellara 22 Lugo 20 Scuola Basket FE 20 Rebasket Castelnuovo 18 Veni S. Pietro 18 Omega Basket 12 G.S. Bertinoro 12 BSL San Lazzaro 12 4 Torri FE 6 Grifo Imola 4