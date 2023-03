Basket serie C Silver, lo Scirea travolge Imola con ben 110 punti

Ben 110 punti. Al Palacombarone di Bertinoro il Gaetano Scirea si è imposto nel recupero infrasettimanale del campionato di C Silver, lasciando Imola ferma a quota 85 punti. Nonostante le ormai numerose defezioni per infortuni, la squadra di coach Montuschi ha imposto il proprio ritmo con azioni spumeggianti e precisione nelle conclusioni. La zona press a tutto campo proposta da coach Creti e la classe di Giovannelli pero' hanno rimesso le cose a posto verso la fine del quarto. E si è proseguiti su questa linea fino alla fine del primo tempo con Bertinoro, che ha sprecato troppi palloni. Tutto pero' in sostanziale equilibrio.

L'inizio del terzo quarto e' stato sulla falsariga dei due precedenti fino a quando lo Scirea ha cominciato a mettere piu' pressione difensiva e recuperando palloni importanti ha scatenato la furia dei suoi tiratori che con percentuali "monstre", finendo per allungare di molto il divario tra le due squadre fino alla bomba allo scadere di Ndour che sanisce il 100-85.

Da sottolineare in casa imola i 35 punti del taelntuoso Giovannelli in doppio tesseramento con la serie A di Ravenna mentre in casa Scirea buona la distribuzione dei punti tra i 12 entrati in campo, da sottolineare l'esordio casalingo del giovane lungo Galarza (17 anni) e di un altro sedicenne ucraino Dudik del vivavio Cervia entrambi a referto con buone iniziative.