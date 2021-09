Basket serie C, test a viso aperto tra Forlimpopoli e Imola: Donati, Brighi e Benedetti in forma campionato

Nell’ultimo impegno amichevole casalingo prima del battesimo in campionato la squadra artusiana porta a termine una proficua sgambata con la Grifo (ai nastri di partenza della C Silver girone B) e s’appresta ad affinare i meccanismi in vista delle gare da

due punti. Con le assenze pesanti di Ricci fra i padroni di casa (a riposo precauzionale per noie muscolari) e di Murati fra gli emiliani (pesante distorsione alla caviglia tre giorni prima) le squadre si sono affrontate a viso aperto incappando però in una terza frazione di sterilità assoluta.

Per i Baskérs ancora sugli scudi un implacabile Ago Donati (6/10 dal campo e 8/8 ai liberi), buone le incursioni del solito Brighi (7 falli subiti) e le mani sapienti del timoniere Benedetti (5 assist con un paio di lampi clamorosi) hanno spesso innescato i compagni nel pitturato. Ultimo appuntamento del precampionato previsto per sabato, quando Rombaldoni e soci saranno di scena al PalaSgr (ore 18) al cospetto degli Angels Santarcangelo di coach Bernardi.

Il tabellino

BASKÉRS FORLIMPOPOLI - GRIFO BASKET IMOLA 71-54 (PARZIALI: 15-10; 24-18; 6-8; 26-18)

Baskérs: Benedetti, Brighi 16, Rombaldoni 7, Vandi 2, Ricci n.e., Piazza 6, Gaspari n.e., Bracci 8, Donati 22, Gorini 2, Torelli, Semprini Cesari 8. All.: Agnoletti

Grifo: Dalpozzo 5, Orlando 11, Bergantini 4, Lanzoni, Franchini 9, Iori 3, Dall’Osso 5, Delvecchio 8, Stanzani 9, Guastamacchia n.e. All.: Pistello

Arbitri: Neri e Gaudenzi.

Note: punteggio azzerato ad ogni quarto