Basket serie C, tutto in 40 minuti: i Baskers cercano l'impresa contro Reggio Emilia

Tutto in 40’. I Baskérs Forlimpopoli proveranno a mettere il punto esclamativo ad una memorabile stagione nell’insolito posticipo di sabato delle 19 sancito per il criterio della contemporaneità. Per qualificarsi alle semifinali come quarta occorrerà battere la temuta Reggio Emilia e nel contempo sperare nel successo interno di Zola Predosa (in corsa per il secondo posto) su Cmp Global (in svantaggio con gli artusiani negli scontri diretti). Si prospetta invero un allettante epilogo di seconda fase ove il solo fanalino di coda Medicina non avrà nulla da chiedere. Gli emiliani, che una vittoria sarebbero primi, vantano un asse play pivot (Alberione Dias) di categoria superiore mentre il tiratore Caroli può fare davvero male dall’arco.