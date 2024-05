Basket serie C, tutto o niente: per i Baskers è il momento della resa dei conti

Arriva la resa dei conti. Per la quinta volta i Baskers Forlimpopoli si ritroveranno di fronte l'Emil Gas Scandiano nel giro di poco meno di due mesi. Nello spareggio di semifinale in programma da sabato e’ in palio la prestigiosa qualificazione alla serie finale. Una gara senza ritorno che può essere condizionata da diversi fattori indipendenti dall’aspetto prettamente tecnico, con la tenuta fisica e psicologica ancora una volta fattori determinanti. Per l’occasione i galletti potranno ancora contare sul corposo seguito di sostenitori che già in gara 2 di mercoledì scorso non hanno fatto mancare il loro apporto. Dirigono Saraceni e Guizzardi.