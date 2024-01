Basket serie C, viaggio al Pala Banca di Romagna per i Baskers: derby contro Lugo

In attesa del comunque probante trittico di gare casalinghe, si schiude all’orizzonte il gustoso ritorno del derby di Romagna tra Aviators Lugo e Baskers Forlimpopoli, due formazioni premiate dai recenti successi dopo la sosta. Test dalle notevoli insidie per Rossi e compagni a cui serve come il pane trovare il giusto ritmo anche lontano dalle mura amiche per tentare la pur complicata rincorsa ai playoff. Per l’occasione, attesa una importante cornice di pubblico, si stagliano sul campo le ingombranti sagome del forlivese Ravaioli (18,1 ppg) e Goi (17,7), autentici fari delle trame lughesi. Con cinque ex, coach compreso, in campo, i Baskérs proveranno a bissare il netto successo maturato all’andata (75-55) grazie ai 20 punti di Rossi in una gara praticamente mai in discussione. L'appuntamento si terrà sabato alle 20.30 al Pala Bianca di Romagna.

Le altre partite in programma:

Cmp Global Bo (20)-S.g. Fortitudo Bo (8)

Ferrara (2)-Medicina (22)

Guelfo (10) -Santarcangelo (8)

S.Lazzaro (6)- Ozzano (10)

Riposa: Molinella (16)