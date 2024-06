Basket serie C, notte magica al Pala Vending: i Baskers continuano a sognare la promozione in B

Nella magnifica torcida del PalaVending va in scena una splendida gara 2 di finale che questa volta arride, dopo il rovescio patito nella gara di sabato scorso, ai Baskérs trascinati per l’occasione da un pubblico encomiabile. Gli ospiti, al primo match ball, devono rinunciare a Pedrazzi per motivi di lavoro, ma partono subito forte sfruttando alcune disattenzioni dei galletti, con il veterano Lusetti a menare le danzee in avvio (8 punti nei primi 9’). Riordinate le idee, i ragazzi di Tumidei mettono la freccia già al 4’ (9-8) e di li in avanti comanderanno costantemente le operazioni, forti anche di una prestazione a tutto tondo sotto le plance del duo Bracci Dell’Omo, per l’occasione in doppia cifra.

Solidi a rimbalzo ed ancora una volta chirurgici nel tiro pesante (11 triple a bersaglio), i locali rimandano definitivamente le vacanze dopo l’intervallo volando sul 53-37 del 26’30” (parziale 15-5) con Rossi e Bracci che salgono in cattedra. Reggio ha un’apprezzabile reazione d’orgoglio in avvio di ultimo periodo quando torna sul 58-53 col talento puro di Alberione prima che l’ormai solito Antonio Brighi rimetta definitivamente la serie in parità, controllando agevolmente nel finale e legittimando la 15ma vittoria su 16 gare interne stagionali. Ora tutto in una notte, la bella in programma sabato prossimo al PalaBigi (ore 20,15) decreterà la squadra promossa in B Interregionale, senza appello.

CHEMIFARMA BASKÉRS FORLIMPOPOLI - BMR BK.2000 REGGIO EMILIA 82-68

(PARZIALI: 19-16; 38-32; 58-46)

Chemifarma: Benedetti 8, Brighi A. 19, Ruscelli 1, Naldini, Rossi 14, Grassi 8, Brighi L. 8, Lazzari, Bracci 11, Dell’Omo 13, Farabegoli, Palazzi. All.: Tumidei.

Bmr: M. Soncini, Alberione 21, Dias 9, Caroli 12, Paparella 6, Defant 3, Martelli, Ilari n.e., Amadio 4, Lusetti 13, L. Soncini, Maramotti. All.: Baroni

Arbitri: Saraceni e Guizzardi

Note - usciti per 5 falli: Defant e Lusetti. Falli tecnici a Tumidei, Caroli e Baroni.

Spettatori: 450 circa (ancora sold out).