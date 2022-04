Basket, settore giovanile: terza vittoria consecutiva per l'Under 19 Eccellenza

“Tre su tre” per i ragazzi dell’Under 19 Eccellenza, che vincono anche sul campo di Reggio Emilia e ottengono il terzo successo in altrettante gare del girone di “Fase Nazionale”: in una partita estremamente equilibrata, i biancorossi sono stati bravi a solcare un primo vantaggio importante nel terzo quarto, e mantenerlo fino alla fine.



Pall. Reggiana – Pallacanestro 2.015 Forlì 82-89 (17-16; 37-36; 57-64)

Forlì: Bandini 24, Sampieri 14, Zambianchi 10, Guardigli 2, Ndour 20, Borciu, Bellini, Bassi, Munari 8, Stoica 2, Monticelli 9.

All.Grison. Ass Abbondanza.

Di seguito la classifica aggiornata, ricordando che i punti ottenuti in questa fase si vanno a sommare a quelli conquistati nella prima fase negli scontri diretti contro le avversarie ritrovate in questo girone:

Santarcangelo 22, Forlì 12, Fidenza 12, Vis Ferrara, Virtus BO 10, Ravenna, BSL S. Lazzaro 6, Reggiana 4.