Basket, sfide di Supercoppa: biglietti solo in prevendita per le sfide casalinghe della Pieffe 2.015

Dalle 12 di venerdì sarà possibile acquistare i biglietti per le due partite casalinghe della Pallacanestro Forlì 2.015 di “Supercoppa 2021” contro Benedetto XIV Cento (mercoledì 15 settembre, ore 20:30) e Kleb Basket Ferrara (domenica 19 settembre, ore 18:30). Per ogni singola gara, i biglietti avranno un costo unitario di 10 euro più il diritto di prevendita e potranno essere acquistati esclusivamente nei punti vendita “Vivaticket”, nei rispettivi orari di apertura. A Forlì e provincia, Edicola Bartolucci (Via Seganti, 3/A, Forlì), La Caffetteria (Via Ravegnana, 146/A, Forlì), Tabaccheria Casadei (Via Saffi, 56, Forlimpopoli) e Ticketando (Via Italo Calvino, 77, Forlimpopoli). Ci sarà anchè la possibilità anche di acquistare i biglietti online collegandosi al seguente link e selezionando la partita desiderata: https://pallacanestroforli.vivaticket.it/. L’ufficio della società (Viale Filippo Corridoni, 10, Forlì), non farà prevendita dei biglietti di Supercoppa. Il giorno della gara la biglietteria del Palafiera sarà chiusa.