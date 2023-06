Basket, la Sosta dilaga nell'ultimo quarto e vince la 12esima edizione del torneo Marghe All Star

Come degno epilogo al termine di due settimane davvero intense quanto divertenti va in scena una finale degna di nota fra le due squadre ancora imbattute. Alla fine la spunta con merito la Sosta di coach Tumidei (in coppia con Fantini al secondo successo consecutivo) che a seguito di tre frazioni di gioco estremamente equilibrate scava nel finale il parziale decisivo.

Ancora un incredibile successo di pubblico per la kermesse forlivese, con grandissima affluenza con la novità del celebrity game andato in scena dalle 19.30. Un evento ormai consolidato per il movimento cestistico emiliano romagnolo ha regalato ancora emozioni e puro divertimento a tutti tifosi, appassionati e addetti ai lavori.

Va così in archivio una entusiasmante e positiva 12esima edizione del torneo Marghe All Star.

La Sosta - Centro Investimenti Immobiliari 96-79 (12-19; 42-42; 67-64)

La Sosta: Sampieri 11, Forray 25, Benzoni 17, Buzzone 9, Carpani 13, Rossi 8, Sirri 2, Semprini 8, Baldisserri 2, Gavelli 6. All.: Tumidei.

Centro Investimenti Immobiliari: Monticelli, Farina, Aberti 6, Russu 6, Goi 13, Frigoli 4, Cavicchi 7, Nucci 13, Pietrini 13, Fabiani 10, Giovannelli 7. All.: Dalpozzo.

Arbitri: Casavecchia e Rusticali