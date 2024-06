Basket, sul litorale di Cervia il torneo 3vs3 in memoria di Matteo Bertolazzi e Roberto Arpaia

Torna a Cervia il torneo di basket 3vs3 organizzato in memoria degli indimenticati Matteo Bertolazzi e Roberto Arpaia, grandi protagonisti della palla a spicchi romagnola in Italia. Il torneo si disputerà al Bagno Jacarè sabato dalle 14,30 e domenica dalle 10,30 (iscrizione 15 euro cadauno, massimo 5 atleti per squadra). La quota di partecipazione comprende la t-shirt celebrativa, un aperitivo finale per tutti i partecipanti e premi per le prime 2 squadre classificate. Non ci sono limiti di età per iscrizione. È’ prevista anche una gara del tiro da 3 punti. Al fianco degli organizzatori 7foryou e l’associazione Poldo and friends. L'intero ricavato sarà devoluto in beneficenza all’Admo. Per eventuali iscrizioni è possibile contattare Alessandro “Paxson” Tumidei al numero 328 6521009.