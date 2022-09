Basket, Supercoppa di A2 e B: il Palafiera sorride a Cremona e Orzinuovi

Cremona per l'A2 e Orzinuovi per la B. Il Palafiera sabato sera ha firmato i verdetti della Supercoppa Lnp. La Vanoli Basket ha superato in un'equilibrata finale un'indomita Allianz Pazienza San Severo col punteggio di 67-71, al termine di un match fatto di parziali e controparziali. Per la Vanoli 16 punti di Paul Eboua, uscito per falli nell'ultimo periodo, 13 di Trevor Lacey, decisivo nel finale e premiato come Mvp della gara, e 10 di Jalen Cannon. Per San Severo 16 punti con 12 rimbalzi di Ed Daniel e 14 di Agustin Fabi.

Equilibrata anche la finale di serie B, con l'Agribertocchi ad aver la meglio sulla Liofilchem Roseto per 70-68. Una sfida che ha visto nei primi tre periodi un lieve vantaggio rosetano, con la riscossa di Orzinuovi che è arrivata nel quarto periodo. Roseto è stata brava a non mollare ed a riportarsi in parità negli ultimi secondi, prima del canestro decisivo di Planezio che ha consegnato il successo agli uomini di coach Calvani. Mvp della finale un super Emanuele Trapani, autore di 20 punti per l'Agribertocchi; per Orzinuovi anche 12 di Leonzio. Per Roseto 17 di Santiangeli e 15 di Dincic.