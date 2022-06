Basket under 17 eccellenza, vittoria e qualificazione alle finali nazionali per il OneTeam basket

I ragazzi dell’Under 17 Eccellenza vincono, ribaltano la differenza canestri ed accedono alle finali nazionali. È stata una partita ai limiti della perfezione, quella dei nostri ragazzi, che dovevano ribaltare il -13 subito nella gara di andata: ma fin dai primi minuti, i nostri sono scesi in campo concentrati e determinati, hanno lottato su tutti i palloni vaganti, hanno catturato i rimbalzi e, anche dopo essersi costruiti un buon margine di vantaggio, non hanno mai mollato, fino al finale di 89-36. E ora? Ora si va alle finali nazionali, che si giocheranno a Mantova dal 20 al 26 giugno, per continuare a sognare e giocarsela con le migliori 16 squadre italiane.

Forlì 89 - 36 Lanciano (30-5; 52-18, 67-24)

Forli: Borciu 14, Casadei 14, Mariuzzo, Sanviti 9, Fini 3, Pinza 22, Munari 8, Pulito 6, Ercolani 1, Mustapha 2, Giosa, Lombini 10.

All: Gandolfi.

Ass: Grison, De Mita, Abbondanza