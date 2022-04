Basket Under 19 Eccellenza, è una Forlì da oltre 100 punti a Fidenza: vittoria e secondo posto

Altra vittoria, fondamentale per la classifica (ora al secondo posto in virtù degli scontri diretti a favore), dell’Under 19 Eccellenza che vince in trasferta sul campo di Fidenza con una prestazione di spessore e di grande qualità. I ragazzi biancorossi si sono portati avanti già nel primo quarto, confermando l’ottimo impatto alla gara e mantenendo il vantaggio fino superare quota 100 nel finale. Questa la classifica aggiornata, ricordando che i punti ottenuti in questa fase si vanno a sommare a quelli conquistati nella prima fase negli scontri diretti contro le avversarie ritrovate in questo girone: Santarcangelo 16, Forlì, Fidenza, Vis Ferrara 10, Virtus BO, Ravenna, BSL S. Lazzaro 6, Reggiana 4.

Il tabellino

Fidenza- Pallacanestro 2.015 88 -105 (15-26; 47-57; 69-85)

Pallacanestro 2.015: Ndour 13, Bandini 28, Bassi 20, Monticelli 5, Guardigli, Benzoni 8, Maltoni, Cosmin, Bellini 2, Zambianchi 14, Sampieri 13, Serra 2.

All. Grison. Ass Abbondanza.

Fulgor Fidenza: Ramponi 19, Miaschi G. 8, Sabotig 10, Paterlini 13, Trevisan 2, Miaschi E., Taddei, Bondani, Arbidans 16, Biorac 20, Montanari, Casu NE.