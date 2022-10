Basket, Unieuro-Mantova: è il momento dell'esordio in campionato. "C'è tanta emozione e voglia di iniziare a fare sul serio"

Domenica esordio in campionato, una gara a suo modo unica: si comincia contro Mantova (Unieuro Arena, ore 18) e Antimo Martino e Daniele Cinciarini hanno presentato la partita.

Il coach ha dichiarato: “C’è tanta emozione e desiderio di iniziare a fare sul serio dopo una lunga attesa cominciata con l’inizio del raduno. Ci arriviamo dopo un’altra settimana di lavoro per cui c’è grande curiosità anche da parte nostra di capire a che punto siamo nel nostro percorso, soprattutto in termini d’intesa e conoscenza reciproca. Affrontiamo una squadra talentuosa che dobbiamo approcciare basandoci su quei principi di energia, entusiasmo e spirito di squadra con cui vogliamo affrontare tutta la stagione. Iniziare in casa sarà ancora più emozionante e ci carica l’idea di poter contare sul supporto dei nostri tifosi”.

Daniele Cinciarini ha sottolineato: “Giochiamo contro una squadra che, tra gli altri, ha due americani di livello con esperienza in Europa, ed un gruppo di italiani affiatato, guidato da un allenatore preparato come Giorgio Valli. Sarà una sfida interessante, nel corso della quale dovremo essere sempre concentrati perché sappiamo che sono una squadra che metterà in campo molta tattica e dovremo essere pronti a leggere bene ogni situazione”.

Indisponibile Vincent Sanford a causa di una lesione di secondo grado del retto femorale. Arbitri Masi, Pellicani, De Biase

La biglietteria dell’Unieuro Arena sarà aperta dalle ore 16:30. Per gli abbonati che devono ancora ritirare la tessera stagionale, le casse per il ritiro saranno aperte dalle ore 16:00. Sarà necessario mostrare la copia del “pdf” consegnato alla sottoscrizione e documento di identità. I biglietti acquistati che hanno come indicazione l’orario delle 20:00 (acquistati prima dello spostamento), sono comunque validi.

Torna il #Matchprogram biancorosso, il primo numero della stagione del magazine della Pallacanestro 2.015 che viene realizzato prima di ogni gara, sia casalinga che in trasferta. All’interno si potranno trovare la presentazione della partita, il punto sul campionato, le figurine del roster della stagione, l’intervista a Villiam Antonelli – nostro #NEWPartner – e poi altre foto e molto altro ancora: si può consultare e scaricare in formato pdf online su www.pallacanestroforli2015.it/matchprogram. È attivo il canale WhatsApp ufficiale della Società: tutti i tifosi e gli appassionati possono iscriversi mandando un messaggio al numero 380/7842284.