Big match contro Cremona: biglietti a prezzo speciale per gli studenti universitari

La Pallacanestro Forlì 2.015 chiama all'adunata gli studenti universitari. Per la sfida contro la Vanoli Cremona, la prima del girone "Giallo" in programma domenica alle 18 al Palafiera, sarà attiva una speciale promozione, che consentirà ai laureandi di acquistare un titolo di accesso al prezzo speciale di 5 euro nel “Settore giallo”. I biglietti potranno essere acquistati domenica presso la biglietteria dell’Unieuro Arena a partire dalle 17. Al momento dell’acquisto bisognerà mostrare il badge dell’Università ed un documento di identità. Per qualsiasi informazione è possibile contattare lo 0543/1753333 o mandare una mail a info@pallacanestrofori2015.it.