Playoff Gara 4, è febbre da Unieuro 2.015: dopo la vittoria è subito scatta la corsa al biglietto

Il termometro dell'entusiasmo è schizzato all'insù, facendo registrare la febbre da Unieuro 2.015. Già, perchè dopo aver sconfitto Cantù in Gara 3 molti tifosi si sono immediatamente presentati alla biglietteria per acquistare il tagliando del match di Gara 4, in programma sabato al Palafiera alle 20.30. Al botteghino dell’Unieuro Arena sarà possibile acquistare i biglietti dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20 e sabato dalle 9 alle 13 e dalle 19 ad inizio partita.

E' possibile acquistarli anche alle tabaccheria Framar (Viale Antonio Gramsci, 98) e Cicognani Claudio (Via Firenze, 176), all'edicola Bartolucci (Via Seganti, 3/A, Forlì), presso "La Caffetteria" (Via Ravegnana, 146/A), mentre a Forlimpopoli alla tabaccheria Casadei (Via Saffi, 56) e al negozio Ticketando (Via Italo Calvino, 77). È confermata la possibilità di acquisto online (https://pallacanestroforli.vivaticket.it). Questi i prezzi dei singoli biglietti, ai quali vanno aggiunti i diritti di prevendita: Parterre Gold 60 euro, Parterre Low Cost 30 euro, centrale numerato (Anello Verde) 25 euro, curva numerata (Anello Verde) 20 euro e terzo anello (Anello Giallo) 10 euro.

Abbonati

Gli abbonati alla stagione 2021/2022 avranno la prelazione sul posto del loro abbonamento. Agli abbonati è data comunque la possibilità di scegliere un posto-settore differente da quello occupato durante la stagione, scegliendo tra quelli rimasti liberi al momento del loro acquisto (in questo caso si tratterebbe di “libera vendita” e non di “prelazione”, che è riferita esclusivamente al mantenere il posto dell’abbonamento).

Contestualmente alla prelazione che avranno gli abbonati per mantenere il proprio posto, è aperta la libera vendita per i biglietti dei posti non occupati dagli abbonati. Per la prelazione sul proprio posto nei punti vendita autorizzati, gli abbonati dovranno esibire l’abbonamento della stagione 2021/2022. In caso di acquisto online, verrà richiesto il codice dell’abbonamento che dovrà essere inserito durante la procedura. Nel caso in cui gli abbonati volessero cambiare il proprio posto/settore, dovranno scegliere l’opzione “acquista” e non l’opzione “prelazione”.

Under 18 e universitari

Sono previste le promozioni speciali per i giovani Under 18, che potranno acquistare il biglietto al prezzo di un euro nel settore giallo, presentandosi con il documento di identità (l’acquisto non può essere fatto online, ma solo in biglietteria o nei punti vendita autorizzati). Per gli universitari, biglietto a 5 euro nel settore giallo e 10 euro nel settore verde, consentito esclusivamente alla biglietteria dell’Unieuro Arena.