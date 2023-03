Derby contro la Fortitudo: per i tifosi dell'Unieuro Forlì solo 110 biglietti

Non ci sarà un esodo di massa. Sono infatti 110 i tagliandi messi a disposizione per la tifoseria forlivese in vista del derby contro la Fortitudo Bologna, in programma domenica alle 18 al PalaDozza. E' quanto ha stabilito il questore del capoluogo felsineo, Isabella Fusiello, per motivi di ordine pubblico. Per decisione dell’Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive, non sarà consentito attivare la vendita online. "La prevendita sarà libera, ad eccezione dei residenti nella provincia di Forlì-Cesena, i quali dovranno rivolgersi alla società Pallacanestro Forlì 2015 per i tagliandi disponibili nei settori di rispettiva pertinenza", si legge sul sito della Fortitudo Basket. Il match sarà comunque trasmesso in chiaro. La Lega Nazionale Pallacanestro ha comunicato che la gara è stata scelta come "Game of the week della ventiseiesima giornata". Sarà possibile guardarla in diretta sulla piattaforma Lnp Pass (lnppass.legapallacanestro.com), su canale Ms Channel, piattaforma Tivu Sat, canali free access (satellite, in chiaro), sul canale Twitch Italbasketofficial (streaming, in chiaro), oltre che sulla piattaforma Sky (canale 814 MS Channel).