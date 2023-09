"Brividi" al Palafiera: parte la campagna per il rinnovo degli abbonamenti all'Unieuro

Da domenica 10 settembre parte la prima fase di rinnovo per i vecchi abbonati nel settore giallo non numerato. Fino al 17 settembre sarà possibile rinnovare la vecchia tessera al costo di 140€, per sostenere la Pallacanestro Forlì 2.015 in tutte e 16 le partite di regular season e fase a orologio. Continua nel frattempo la prima fase di campagna abbonamenti, con prelazione del posto, per i parterre ed i settori numerati che, fino alla medesima data del 17 settembre, potranno sottoscrivere il nuovo abbonamento mantenendo il posto dello scorso anno. Dal 17 settembre i posti non occupati in prelazione verranno destinati alla libera vendita.



Per gli abbonamenti interi, non soggetti a riduzione, è attiva la biglietteria online al link https://bit.ly/TickOL-2324 , con ritiro tessera in segreteria. La campagna abbonamenti #BRIVIDI è aperta dal lunedì al venerdì 9.00-13.00 / 17.00-20.00 ed il sabato mattina 9.00-13.00 presso la sede di viale F. Corridoni 10, a Forlì.