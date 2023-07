Basket A2, le date dei fuochi d'artificio del campionato: salvo il derby al Palafiera contro Rimini

I primi fuochi d'artificio ci saranno mercoledì 11 ottobre, quando la Pallacanestro Forlì 2.015 incrocerà i guantoni contro la Fortitudo a Bologna. L'altra data da cerchiare col pennarello rosso è quella del 22 ottobre, col Palafiera che ospiterà il derby contro la Rinascita Rimini. La Lega Nazionale Pallacanestro ha ufficializzato il calendario 2023-2024 del campionato A2 di basket, che vedrà la squadra di coach Antimo Martino impegnata nel girone "Rosso". Come anticipato giovedì, il cammino dei biancorossi inizierà il primo ottobre da Cento, contro la Benedetto XIV degli ex Lorenzo Benvenuti, Davide Bruttini e Mattia Palumbo.

Forlì sconterà poi la prima giornata di squalifica del Palafiera domenica 8 ottobre, quando in campo neutro alle 18 sarà opposta a Nardò. Ed ecco la terza di campionato, contro la Fortitudo Bologna, mentre nella quarta di campionato Forlì giocherà in campo neutro contro Orzinuovi (15 ottobre). I biancorossi ritroveranno il Palafiera proprio in occasione del derby contro la Rinascita (domenica 22 ottobre alle 18). Il mese di ottobre si chiude domenica 29 con la trasferta contro Piacenza. Novembre esordisce con il turno infrasettimanale del primo novembre contro Cividale alle 18.

L'ottava giornata vedrà i biancorossi impegnati a Verona contro la Scaligera dell'ex Lorenzo Penna (domenica 5 novembre), mentre il 12 novembre gli uomini di Martino saranno a Chiusi. Domenica 19 novembre alle 18 ci sarà al Palafiera il big match contro Udine, mentre domenica 26 i biancorossi saranno in viaggio contro Trieste. Il ritorno inizierà il 3 dicembre, con Forlì impegnata in quel di via Punta di Ferro contro Cento. Il 10 dicembre ci sarà il derby contro la Fortitudo Bologna, mentre contro Rimini la sfida sarà l'antivigilia di Natale (sabato 23 dicembre alle 20,30). La regular season si chiude domenica 4 dicembre alle 18, con Forlì contro Trieste.

La stagione

La regular season del campionato prevede un impegno totale di 22 partite, contro le 12 squadre presenti nel Girone Rosso. Nella prima fase, sono inoltre previsti tre turni infrasettimanali (mercoledì 11 ottobre, mercoledì 1° novembre, mercoledì 7 dicembre) e due anticipi al sabato in concomitanza delle festività natalizie (23 e 30 dicembre). Al termine della prima fase si aprirà la fase ad orologio, a cui parteciperanno tutte le squadre e in cui ogni squadra incontrerà le avversarie dell’altro girone. Si disputeranno in casa le gare contro le 5 squadre arrivate alle sue spalle ed in trasferta quelle contro le 5 squadre che la precedono. Nella fase ad orologio sarà inoltre mantenuta la classifica all’interno dei singoli gironi, i punti ottenuti nella seconda fase andranno a sommarsi a quelli conquistati in regular season.

La fase ad orologio avrà inizio domenica 11 febbraio 2024, per poi terminare domenica 21 aprile, con una sosta prevista il 17 marzo 2024, in corrispondenza della Coppa Italia Lnp. La classifica finale ottenuta al termine delle 32 gare determinerà l’entrata di ogni squadra alla fase playoff oppure alla fase salvezza. Le prime otto squadre di ogni girone parteciperanno ai playoff, che saranno sviluppati su due tabelloni (oro e argento), che prevedono quarti di finale, semifinali e finale al meglio delle 5 gare. Gara 1 dei quarti di finale playoff sarà disputata domenica 5 maggio, e i playoff si concluderanno mercoledì 12 giugno, in caso di eventuale gara 5 di finale.

Per le squadre classificate al 12° posto di ogni girone, Rosso e Verde, ci sarà la retrocessione diretta in serie B, mentre le squadre classificate dal 9° all’11° posto di entrambi i gironi disputeranno la fase salvezza, composta da dieci partite (gare di andata e ritorno) che si svolgeranno tra il 5 maggio e il 9 giugno 2024. Nella fase salvezza saranno previsti quattro turni infrasettimanali: mercoledì 8 maggio, mercoledì 15 maggio, mercoledì 29 maggio e mercoledì 5 giugno. Le prime due squadre ottengono la salvezza, mentre per quelle classificate dal 3° al 6° posto è prevista la retrocessione; anche in questa fase, i punti ottenuti sono sommati a quelli precedentemente ottenuti nella regular season e nella fase ad orologio.

Supercoppa

L'inizio di campionato sarà preceduto dalle qualificazioni alla final four di Supercoppa di A2. La formula del torneo prevede otto gironi da tre squadre che giocheranno gare di sola andata all’interno del loro girone. Le prime di ogni girone si qualificano giocando i quarti di finale in una gara unica a casa delle 4 migliori prime accoppiate alle altre 4 prime con criteri di vicinorietà. Le quattro vincenti giocheranno le Final Four in sede da stabilire. Forlì debutterà a Chiusi martedì 12 settembre, mentre tre giorni più tardi, venerdì 15, sarà derby contro Rimini al Palafiera. I quarti di finale si disputeranno martedì 19 settembre, mentre le Final Four sabato 23 e domenica 24 settembre. Tutte le date sono indicative e saranno confermate prossimamente.