Basket A2, una stagione tutta da vivere: Forlì incrocerà Rimini già alla seconda giornata, le date di tutti i derby

Una stagione che si annuncia ricca di emozioni, con incroci tra storiche rivali. E' stato ufficializzato il campionato 2022-2023 di serie A, che vedrà la Pallacanestro Forlì impegnata in ben cinque derby emiliano-romagnoli, in particolare quello atteso contro Rimini. E il calendario prevede i fuochi d'artificio già alla seconda giornata, quando la squadra di coach Antimo Martino andrà a far visita ai cugini riminesi domenica 9 ottobre alle 18 (il ritorno è programmato per il 4 gennaio). L'ultima sfida in A2 tra Forlì e Rimini risale a 11 anni fa, con i rivieraschi ad imporsi al Palafiera col punteggio di 65 a 53 e successivamente al 105 Stadium per 100 a 91. Altro incrocio fu quello in serie B nella stagione 2015-2016, l'anno del ritorno in A2 di Forlì, con i mercuriali a dettar legge sia al Palagalassi che al Flaminio.

Altra data da segnarsi con la penna rossa è quella del 30 ottobre, quella della quinta giornata, quando coach Martino si ritroverà davanti il suo passato giallorosso: l'OraSì Ravenna. Nel campionato 2021-2022 i bizantini hanno avuto la meglio sui biancorossi sia nella sfida dell'andata giocata al PalaCattani di Faenza, sia in quella di ritorno nell'impianto di via Punta di Ferro. Il ritorno si disputerà il 22 gennaio. La settima di campionato (13 novembre) offre il derby fuoricasa contro il Basket Kleb Ferrara, ma anche il big match tra Ravenna e la Fortitudo Bologna, retrocessa dalla massima serie. La Pieffe 2.015 affronterà la compagine bolognese nella tredicesima giornata, ultima di andata, che si giocherà il 18 dicembre. Un derby che manca dalla stagione 2018-2019, con i mercuriali a riscatterà al Punta di Ferro (88 a 77) il ko dell'andata (97 a 95) maturato all'overtime.

Altro scontro emiliano-romagnolo sarà quello della nona giornata (27 novembre), quando Forlì incrocerà gli occhi della Benedetto XIV Cento. Come anticipato martedì, la stagione della banda di coach Martino scatterà il 2 ottobre a Forlì contro gli Stings Mantova dell'ex Giorgio Valli. Dopo il derby a Rimini, Forlì tornerà al PalaGalassi il 16 ottobre per l'insidiosa sfida contro Pistoia. Poi trasferta a Chieti (quarta giornata, 23 ottobre), mentre alla sesta (che segue il derby con Ravenna) i biancorossi saranno impegnati sul parquet di Nardò (6 novembre). Dopo il derby con Ferrara, l'Unieuro ospiterà la United Eagles Basketball Cividale (20 novembre), mentre il 4 dicembre (decima giornata che segue il derby con Cento) ci sarà la lunga trasferta a San Severo. Il 7 dicembre Forlì riceverà Chiusi, mentre quattro giorni più tardi ci sarà il big match contro Udine, tra le candidate alla promozione in A1.

Il girone di ritorno avrà inizio il 21 dicembre e si chiuderà il 26 marzo, con Forlì a sfidare a Bologna la Fortitudo. La “Fase ad orologio” si disputerà tra domenica 2 aprile e domenica 7 maggio, mentre la post season (playoff-playout) avrà inizio la settimana successiva. E precisamente, per quanto riguarda i playoff la Gara 1 dei quarti del tabellone "Argento" si giocherà sabato 13, mentre quella del tabellone "Oro" domenica 14. Già fissate anche le date dell'eventuale Gara 5 della finale playoff: mercoledì 20 giugno per il tabellone "Argento" e giovedì 21 giugno per il tabellone "Oro". Per quanto riguarda i playout, che si giocheranno in un turno unico, Gara 1 andrà di scena domenica 14 maggio, mentre l'eventuale Gara 5 è fissata per mercoledì 24.