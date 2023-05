Playoff, ufficializzate le date delle semifinali. Ancora da definire dove giocherà in casa l'Unieuro

Dove giocherà le semifinali di playoff la Pallacanestro Forlì 2.015? La domanda non ha ancora una risposta. Il Palafiera è infatti ancora base logistica della Protezione Civile per le operazioni di soccorso nelle aree alluvionate del territorio. Nel frattempo la Lega Nazionale Pallacanestro ha ufficializzato le date dei match. Gara 1 si disputerà venerdì 2 giugno alle 20.30, mentre Gara 2 domenica 4 giugno alle 19 (se da definire). Gara 3 è fissata per mercoledì 7 giugno, mentre l'eventuale Gara 4 e Gara 5 avranno luogo il 9 giugno e lunedì 12 giugno (quest'ultima con sede da definire, alle 20.30). La Pallacanestro 2.015, sulla base degli sviluppi dei temi di stretta attualità, renderà nota nei prossimi giorni la sede delle gare casalinghe e, successivamente, le modalità di acquisto dei titoli di accesso e tutte le informazioni relative all’eventuale riutilizzo dei biglietti già acquistati per “Gara-2” dei “Quarti di Finale”.