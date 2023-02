Nella domenica di Griffin Forlì non delude: sfiora quota 100 e mette ko Ferrara

Non poteva essere festa senza vittoria nella domenica della Leggenda Rod Griffin, davanti a 2.712 spettatori. Anche contro Ferrara la Pallacanestro Forlì 2.015 impone la legge del Palafiera, facendo suo il derby emiliano-romagnolo col punteggio di 97-89. La quarta perla di fila, la 16esima della stagione, è frutto di una buona serata dall’arco (14 su 31) che non ha lasciato scampo alla squadra di Spiro Leka, che ha avuto il merito di restare in scia ai padroni di casa per buona parte del match.

il Kleb ha infatti venduto carissima la pelle e ogni qualvolta l’Unieuro allungava nel punteggio, anche con più di dieci punti di vantaggio, i biancazzurri, grazie a Cleaves, Campani, Smith ed Amici (tutti in doppia cifra), riuscivano sempre a rintuzzare lo svantaggio, senza o quasi mai riuscire ad avvicinarsi ad un possesso o quasi dai forti romagnoli.

Il tour de force di febbraio, che metterà in fila Cividale prima e Cento poi, è così iniziato con un’altra prova consistente degli uomini di coach Antimo Martino, che all’ultimo ha dovuto fare a meno di Todor Radonjic. Ben cinque i biancorossi in doppia cifra: top score Vincent Sanford con 21 punti, Daniele Cinciarini con 19, Fabio Valentini con 16, Luca Pollone con 15 e Nathan Adrian con 14. Se bisogna trovare l'ago nel pagliaio sono i troppi punti concessi e le palle perse di troppo che hanno mantenuto in fiducia gli avversari.

La partita

Forlì prende il comando delle ostilità fin dal primo quarto, giocato punto a punto per buona parte dei dieci minuti, chiuso sul 26-21 forte di un 4 su 8 dall’arco, di cui tre di fila di Pollone. Nel secondo periodo i biancorossi limitano Cleaves, autore di 12 punti nei primi dieci minuti, toccano il +11 (33-22) prima del recupero di Ferrara, trascinata da un ispirato e fischiatissimo Amici (parziale di 5-11). A quel Sanford si carica l’attacco biancorosso sulle spalle e trova 8 punti negli ultimi due minuti, con Forlì torna sul +12 (49-37).Il finale è di marca estense (49-41), con Cleaves a capitalizzare una palla persa di Pollone.

Continua la battaglia nel terzo quarto: Adrian, carico di 3 falli, è costretto ad un minutaggio limitato, con le rotazioni che portano gloria anche a Ben Ndour, autore del tap-in del 58-50. Forlì mantiene a distanza una grintosa Ferrara, tirando con precisione da tre con Cinciarini (irreale una delle sue parabole dall'arco), Adrian, Penna e Pollone (73-61). Cinque punti di Campani tengono gli emiliani sul -9. L’ultimo quarto comincia con la terza tripla a segno di Sanford, che di fatto mette al sicuro la vittoria. Con Cinciarini l’Unieuro valica gli 80 punti (81-71), ma il capitano continua ad avere la mano calda, inanellando canestri a go go che tengono gli avversari a debita distanza. E' il punto esclamativo del match, finisce 97-89 sulle note del pubblico di "Romagna Mia".

Il tabellino

Unieuro Forlì - Tassi Group Ferrara 97-89 (26-21, 23-20, 24-25, 24-23)

Unieuro Forlì: Vincent Sanford 21 (5/12, 3/4), Daniele Cinciarini 19 (5/6, 2/9), Fabio Valentini 16 (2/3, 2/5), Luca Pollone 15 (1/2, 4/7), Nathan Adrian 14 (2/3, 2/3), Lorenzo Penna 8 (1/2, 1/2), Lorenzo Benvenuti 2 (1/4, 0/0), Benjamin Ndour 2 (1/1, 0/0), Giulio Gazzotti 0 (0/2, 0/0), Michele Munari 0 (0/1, 0/0), Matteo diego Borciu 0 (0/1, 0/1), Todor Radonjic 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 19 / 24 - Rimbalzi: 38 (10 + 28- (Luca Pollone e Giulio Gazzotti 7) - Assist: 13 (Lorenzo Penna 4)

Tassi Group Ferrara: Andy Cleaves ii 26 (8/14, 0/3), Luca Campani 22 (5/10, 2/3), Andrew Smith 14 (4/6, 2/4), Alessandro Amici 13 (2/4, 2/5), Gianmarco Bertetti 6 (0/3, 2/5), Maurizio Tassone 4 (1/1, 0/2), Tommy Pianegonda 2 (1/1, 0/0), Mihajlo Jerkovic 2 (1/2, 0/2), Carlo Buriani 0 (0/0, 0/0), Andrea Cazzanti 0 (0/0, 0/0), Simone Bellan 0 (0/0, 0/0), Samuele andrea Valente 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 21 / 29 - Rimbalzi: 34 (10 + 24 - Andrew Smith 10) - Assist: 18 (Alessandro Amici 6)