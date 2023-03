Chiusa la stagione regolare, l'Unieuro si concentra sul girone Giallo: il primo avversario sarà Cremona

Dopo il ko indolore contro la Fortitudo Bologna, la Pallacanestro Forlì 2.015 è già proiettata sulla seconda fase, che avrà inizio domenica. Scatterà dal Palafiera il cammino nel girone Giallo degli uomini di coach Antimo Martino, conquistato al termine di una regular season chiusa al primo posto con 20 vittorie in 24 partite disputate. In 6 sfide di andata e ritorno, la Pieffe 2.015 affronterà le prime tre squadre classificate nel “Girone Verde”: Acqua San Bernardo Cantù, Gruppo Mascio Treviglio e Vanoli Cremona.

Ed è proprio contro Cremona che i biancorossi scenderanno in campo domenica alle 18 nell'impianto di via Punta di Ferro, mentre la seconda giornata vedrà l'Unieuro affrontare la Blu Basket Treviglio la settimana successiva. La terza giornata sarà contro Cantù e poi cominceranno le sfide di ritorno a campi invertiti. La classifica di partenza del “Girone Giallo” vede Forlì partire in testa a pari merito con Treviglio con 6 punti, seguita da Cantù e Cento con 4 e Cremona e Pistoia con 2. Questi punti si sommeranno con quelli ottenuti nel corso della seconda fase e che andranno a determinera la griglia playoff:



Le tre partite della “seconda fase” sono comprese nell’abbonamento. Ogni martedì che precede la gara verranno rese note le modalità di acquisto dei tagliandi per la singola partita.