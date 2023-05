L'energia in campo, l'abbraccio liberatorio con Pasquali. Coach Martino: "Questa vittoria è per gli alluvionati"

C'era il "rischio di arrivare in campo scarichi e distratti", quindi "non con le energie mentali giuste" per affrontare contro Chiusi. Coach Antimo Martino era il sesto uomo in campo, trasmettendo con tanta energia tutta la tensione accumulata in una settimana difficile per tutta l'alluvionata Forlì. E al termine del match l'abbraccio liberatorio col general manager Renato Pasquali, che ha sofferto "le problematiche legate allo spostamento" delle partite.

Martino si è detto "molto contento" per la vittoria in Gara 2, "soprattutto perchè non era un mistero che arrivavamo qui dopo una settimana turbolenta. Questa vittoria è per tutti coloro che hanno subìto l'alluvione e per i tanti tifosi che si sono radunati al Cineflash per vedere la partita davanti al maxischermo". Quanto al match, come in Gara 1 "chiusi ha dimostrato di non mollare mai, quindi per questo motivo si tratta di una vittoria che acquista ancora più valore".

La Pieffe 2.015 ha mostrato sul campo ancora una volta tanto carattere, vincendo il match con una grande difesa nonostante l'assenza di Vincent Sanford: "Quando si prepara una partita ovviamente si spera sempre che le cose immaginate abbiano effetto e c'è soddisfazione per quello, perchè abbiamo avuto un ottimo approccio alla gara, avevamo deciso di essere aggressivi, di allungare la difesa a tutto campo e questa cosa ha premiato con un parziale importante".

Ma i padroni di casa con un parziale di 19-3 sono rientrati nel match dopo esser finiti sotto di 24 punti: "Peccato che questo vantaggio si sia ridotto nel secondo quarto, merito di un avversario che ha valori ben precisi. Non mi aspettavo una partita facile e nel momento in cui siamo stati meno lucidi, Chiusi ci ha punito subito, avvicinandosi. Nel secondo tempo è stata partita vera, ma nel terzo periodo abbiamo rimesso le cose nella maniera giusta, gestendo con grande esperienza l'ultimo quarto".

Mercoledì si torna in campo: "Bisogna immediatamente mettere da parte questa Gara 2 e pensare a Gara 3, che vogliamo disputarla al meglio. Questa squadra dimostra grande temperamento e qualità umane e anche in questa occasione l'ha dimostrato. Nel corso della stagione i ragazzi hanno acquisito certezze sia tecniche, ma anche dal punto di vista caratteriale e quello che abbiamo conquistato fa parte del nostro Dna. Non ho dubbi sulla generosità con la quale andiamo e andremo in campo".