Unieuro, il post derby con coach Martino: "Non dovevamo deprimerci prima e non dobbiamo esaltarci ora"

La vittoria nel derby contro Rimini non è bastata alla Pallacanestro Forlì 2.015 per accedere alle fasi finali della Supercoppa Lnp che si disputeranno venerdì e sabato prossimi al Palafiera. Ma dal successo contro la Rinascita arrivano segnali positivi per coach Antimo Martino, che cercava risposte dai suoi dopo il ko interno contro Cento: "Sono contento per la prestazione a distanza di pochi giorni, dove abbiamo giocato in maniera sicuramente diversa ed è stato evidente - esordisce Martino -. Abbiamo giocato come vorremmo giocare. E il mio augurio, anche per i ragazzi, è che questa prestazione sia la conferma che la strada da percorrere è questa e che giocando in questo modo, nonostante delle difficoltà, è più facile portare a casa la vittoria".

Martino evidenzia come il successo del derby nasce "dalla brutta partita" contro Cento, e che "fa parte del nostro percorso di crescita. Quando ad inizio stagione dicevo che ci voleva del tempo per crescere, mi riferivo proprio a possibili up and down di una squadra nuova e che deve conoscerci. E' chiaro che mi auguro nel tempo di trovare più regolarità". Quanto alla disputa contro la Rinascita, "abbiamo avuto un importante impatto difensivo: Rimini spesso ha dovuto faticare per realizzare un canestro ed i 63 punti lo dimostrano. Per quanto riguarda l'attacco, nel primo tempo siamo stati bravi, con nove giocatori a referto, indice di un coinvolgimento generale che mi rende felice. E' vero che nel secondo tempo abbiamo fatto più fatica, sono venuti a mancare un po' di energie e lucidità, ma bisogna riconoscere che Rimini è stata brava a non mollare e restare attaccata alla partita, mostrando più concretezza in difesa".

Gli impegni ravvicinati si sono fatti sentire sulla distanza: "Non dimentichiamoci ad esempio che Cinciarini contro Cento ha giocato 31 minuti. Ma sono contento della prestazione, perchè abbiamo vinto il match soprattutto con la difesa. E quando si ha un minimo vantaggio è importante". Tra i singoli Martino ha evidenziato la prestazione di Michele Munari, 17 anni, a segno anche con una tripla: "E' un ragazzo che dimostra qualità e più maturità della sua età. Ora deve rimanere concentrato sul suo percorso". Il riassunto del percorso di crescita della nuova Pieffe è nella chiosa finale di Martino: "Sono contento, come non dovevamo deprimerci dopo la partita contro Cento ora non dobbiamo esaltarci per questa. Dobbiamo semplicemente fare tesoro delle due prestazioni e come si sono sviluppate le partite in base a quello".