Colpo Unieuro, espugnata Treviglio: "Vittoria di personalità. Ho avuto le risposte che mi aspettavo"

Ha messo in campo personalità, adrenalina e qualità. L’Unieuro Forlì rompe l'imbattibilità del PalaFacchetti che durava dal 30 ottobre scorso, domando la Gruppo Mascio Treviglio col punteggio di 83 a 79 al termine di una partita ben interpretata e disputata ai limiti della perfezione. È la prima vittoria nel “Girone Giallo”, che porta a 8 punti in classifica al pari di Treviglio e Cantù. "Sono molto soddisfatto per la partita, soprattutto per il modo con il quale ci siamo presentati a Treviglio dopo una sconfitta negli ultimi secondi contro Cremona - esordisce coach Antimo Martino in conferenza stampa -. Avevo chiesto ai ragazzi di giocare con personalità e lo hanno fatto".

"Chiaramente nel corso della partita ci sono state anche cose che non sono state fatte bene, ma bisogna riconoscere a Treviglio la bravura di sporcarci attacchi e azioni, mettendo grande aggressività sia sugli esterni, ma soprattutto quando i nostri lunghi avevano la palla tra le mani e questo dà ancora più valore alla vittoria - rimarca Martino -. Una vittoria costruita con grande personalità, nel corso di un match nel quale Treviglio non ha mai mollato, con tantissimi canestri difficili ottenuti sfruttando il talento dei tanti giocatori a disposizione. E' stata una partita equilibrata, che nei secondi finale poteva prendere una direzione o l'altra. Se avessimo perso ci sarebbe stato tanto rammarico da parte dei ragazzi".

Il successo evidenzia ancora una volta la qualità del gruppo: "Nel pre-partita avevo ricordato ai ragazzi che avevamo disputato partite importanti, come ad esempio ad Udine con grande personalità e a Cento dove abbiamo messo in campo tanta autorevolezza. Chiaramente si gioca per vincere, ma contava anche l'atteggiamento e quello che hanno mostrato i ragazzi mi rende molto felice. E' stato dato tutto, facendo uscire Forlì a testa alta". Avanti di 11 punti, Treviglio ha riaperto il match portandosi sul -1: "La pallacanestro è un sport che tutti noi amiamo per il suo essere imprevedibile. Sapevo che i nostri avversari avrebbero fatto di tutto per rientrare e così è stato".

Ancora una volta Cinciarini ha tirato fuori una prestazione importante: "Fa questo da vent'anni, come tutti i giocatori non può farlo sempre, ma questa partita era nella sue corde, rispondendo alle prestazioni di Clark e Marini alla grande". L'Unieuro è in testa al girone "Giallo", ma, sottolinea Martino, "la classifica non mi interessa. Sappiamo che è una fase interlocutoria. Volevo risposte dai miei ragazzi fuori casa su un campo difficile e con giocatori d'esperienza. Avevamo di fronte un avversario importante, reagendo anche quando il pubblico di casa ha fatto sentire il suo supporto. Quello che sta dicendo questo girone è che c'è molto equilibrio. Noi dobbiamo provare ad alzare la nostra asticella il più possibile, perchè stiamo facendo un campionato oltre le nostre aspettative e vogliamo continuare a provarci".