Unieuro, contro Nardò un'altra prova di maturità: "Bravi a non perdere la pazienza"

Squadra in casa Pallacanestro Forlì 2015

La chiave del successo? La pazienza. Coach Antimo Martino analizza così la vittoria della Pallacanestro Forlì 2.015 contro l'Hdl Nardò, mostrando tanti lati positivi, sia in attacco che in difesa: offensivamente sono stati quattro gli uomini in doppia cifra, mentre difensivamente ha dimostrato una partita solida, costringendo il miglior attacco del girone a segnare appena 63 punti. È la terza vittoria di fila, che permette di mantenere la testa della classifica.

"La pazienza - commenta Martino - è uno degli aspetti più positivi. La squadra è sempre stata abbastanza regolare, anche se, soprattutto offesivamente, in alcuni momenti poco lucida e determinata a concretizzare dei vantaggi che abbiamo costruito. Nel complesso non ci siamo mai innervositi e fatti prendere dall'ansia, vincendo con la giusta maturità e attenzione".

Martino ha evidenziato il grande lavoro della difesa: "Subire 63 punti contro il migliore attacco, che viaggia con una media di 81 punti, sicuramente è un aspetto positivo. Nell'ultimo quarto poi abbiamo subìto solo 10 punti, creando i presupposti per non mettere Nardò nelle condizioni di sprigionare il proprio talento".

Guardando alla classifica, l'Unieuro vanta un vantaggio di 6 punti su Udine: "Abbiamo la possibilità di pensare al nostro percorso e dobbiamo essere bravi e concentrati sulle nostre partite, sapendo che, facendo le cose per bene, c'è la possibilità di mantenere questo vantaggio, anche se il campionato è lungo".