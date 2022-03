Unieuro, la vittoria contro Fabriano: "Abbiamo dormito nel primo quarto, poi ci siamo 'aggiustati'"

Vince l’Unieuro, che sul campo di Fabriano porta a casa il secondo successo consecutivo in quattro giorni. I biancorossi sono bravi a guidare il match per quasi tutta la partita e, con personalità, infilare il break decisivo negli ultimi minuti. Tuttavia, bacchetta coach Sandro Dell'Agnello, "abbiamo avuto un brutto approccio nel primo quarto. Abbiamo un po' dormito, io per primo. La difesa era assolutabimente rividibile ed abbiamo subìto in tante situazioni 28 punti, il che non va bene. Poi nell'intervallo ci siamo 'aggiustati' ed i numeri ci hanno dato ragione".

Fabriano, fanalino di coda del girone Rosso, si è dimostrato un avversario che non merita la posizione in classifica che ha: "Il rientro di Tommasini ha cambiato i ritmi del loro attacco. Non era facile perchè la Ristopro ha centimetri da vendere". Non è mancata la paura quando i marchigiani hanno annullato il vantaggio di undici punti: "Fabriano ha avuto un gran ritmo per tutta la partita. Nell'ultimo quarto abbiamo cambiato qualcosa, indovinandoci, e si spiega così il parziale a nostro favore nel finale".

Il match ha visto una buona prestazione di Mattia Palumbo: "Soffre di un'infiammazione al pube che lo limita, ma ha fatto giocate importanti". Bene anche Kalin Lucas, 21 punti e sei assist: "E' stato più brillante e ne siamo contentissimi, sta ritrovando la forma". Partita di spessore anche per Davide Bruttini e Lorenzo Benvenuti, entrambi in doppia cifra, che in questa stagione hanno sofferto di acciacchi fisici: "Abbiamo bisogno del loro aiuto, hanno fatto una partita importante e si sono fatti trovare pronti. Ma dal secondo quarto in poi tutti hanno dato il loro contributo, Rei Pullazi ad esempio ha preso 10 rimbalzi".

Per l'Unieuro si tratta del terzo successo nelle ultime cinque gare: "Era determinante e importante vincere. Tutte le partite devono essere viste come una di playoff, perchè ci può dare una posizione migliore. Siamo strafelici di questa vittoria".