Basket, colpo dell'Unieuro: arriva l'ex cestista Nba Kadeem Allen

Colpaccio dell'Unieuro in vista della nuova stagione in A2. La società annuncia che Kadeem Allen è ufficialmente un giocatore della Pallacanestro Forlì 2.015 Unieuro per la stagione 2023/24. “Sono veramente grato di essere venuto a Forlì per disputare un campionato con una squadra importante e tifosi davvero incredibili”, queste le prime parole in biancorosso dell’esterno ex NBA.

Nato a Wilmington, nella Carolina del Nord, Kadeem Allen è una guardia di 190 cm per 91 Kg di peso. Uscito da Arizona, nel 2017 Allen viene draftato dai Boston Celtics, dove per la sua prima stagione da professionista si divide tra NBA e G League. Nel biennio successivo la nuova guardia biancorossa approda a New York disputando due stagioni ai Knicks e continuando l’esperienza nella lega di sviluppo statunitense, dove viaggia costantemente in doppia cifra. Nel 2020 Kadeem Allen fa il suo esordio nel Vecchio Continente, in Francia, al Bourg-en-Bresse, nella prima lega transalpina, dove confeziona 8.8 punti di media e tira con un complessivo 64.5% dal campo ed il 36,4% da 3. Nei due anni successivi la nuova guardia forlivese si accasa in Israele, al Hapoel Haifa, sempre nel primo campionato nazionale. Qui, il fatturato offensivo sfonda la doppia cifra: nel 2021/22 i 13,9 punti di media (40% dal campo) ed i 3,4 assist a partita fanno ben intendere le doti del giocatore. Nel 2023 Allen sfiora i 16 punti di media tirando con il 42% da 3 e smazzando 4,3 assist a partita. Kadeem Allen sceglie oggi Forlì e i suoi tifosi.

Così il Presidente Nicosanti accoglie l’ultimo tassello pregiato del roster biancorosso: “3 anni in Nba, Boston e New York, 3 anni in G-League e 3 anni in Europa in prima lega; credo che si commenti da sola la potenzialità di Allen e l'essere riusciti a portarlo a Forlì è un motivo di grande soddisfazione per la società e per l'intera città!”

Coach Antimo Martino: “Quando abbiamo capito che c'era concretamente la possibilità di inserire un giocatore del valore di Kadeem, che ha nel suo bagaglio tecnico le qualità che cercavamo nel ruolo di guardia e che il tutto coincideva con l'entusiasmo e la motivazione del giocatore di accettare la nostra proposta, l'accordo è stato raggiunto velocemente.”