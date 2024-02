Come si gestisce una trattativa di basket-mercato? Lezione speciale con il dirigente della Pieffe 2.015 Renato Pasquali

Il Liceo Scientifico "Fulcieri" ha ospitato martedì mattina il primo dei quattro incontri del progetto "Professore per un giorno" della Pallacanestro Forlì 2.015. Docenti per l'occasione sono stati il general manager Renato Pasquali e il team manager e scout della squadra biancorossa Tobia Collina, che hanno incontrato la 5°F nell'appuntamento a scopo orientativo che la società cestistica ha organizzato per i ragazzi dell'indirizzo sportivo.

Dopo aver riassunto la lunga e composita carriera da giocatore prima, allenatore poi ed infine da dirigente, Pasquali ha idealmente guidato i ragazzi, attenti e partecipi, nel dietro le quinte della gestione di un club professionistico. Dopo aver introdotto aree di competenza, ruoli e mansioni, il dirigente ha inscenato una simulazione di mercato con alcuni studenti a ricoprire i vari ruoli interessati.

Dal giocatore al procuratore, passando per il general manager ed il presidente di una società, gli studenti hanno vissuto in prima persona la gestione di una trattativa di mercato. Quindi, Tobia Collina ha raccontato l'esperienza di chi, fino a poco più di 5 anni fa, sedeva su quegli stessi banchi e ora riveste il ruolo di team manager e coltiva la grande passione dello scouting viaggiando spesso in America. "Professore per un giorno" tornerà allo Scientifico martedì 20 febbraio con due ore dedicate al Marketing e alla Comunicazione.