L'Unieuro surclassa Udine, coach Martino predica concentrazione: "Testa a Gara 3"

"Era la partita che speravamo di fare dopo una Gara 1 molto tirata". Coach Antimo Martino saluta così il meritato successo in Gara 2 delle semifinali playoff contro l'Apu Old Wild West Udine, nella quale "siamo stati più bravi difensivamente" rispetto al match di venerdì scorso. "Ero sicuro che dal punto di vista offensivo avremmo fatto meglio sia per percentuali che qualità e scelte di tiro - prosegue Martino -. Siamo contenti di una partita disputata in contro per tutti i 40 minuti, giocata in un palazzetto che ci ha supportato alla grande con l'entusiasmo dei tifosi (ben 3.822, ndr)".

Un 2-0, prosegue Martino, frutto anche "della spinta del palazzetto. Cercheremo di portarci questo entusiasmo a Udine, con la consapevolezza che c'è un'altra partita di vincere. Dobbiamo resettare tutto immediatamente e pensare già a Gara 3, perchè questa partita vinta con un grande vantaggio cambia poco. Sappiamo che abbiamo le qualità per fare vittorie importanti anche in trasferta. Non sarà facile, perchè Udine non ci regalerà nulla, però dobbiamo continuare ad approcciare alle partite con la stessa mentalità e voglia come abbiamo fatto in questa occasione".

Negli ultimi 4 minuti del primo periodo l'Unieuro non ha trovato la via del canestro, subendo un break di 12-0 che ha permesso momentaneamente alla squadra di coach Carlo Finetti di mettere il naso avanti. Il punteggio era sul 16-18. Ma già dal secondo quarto l'Unieuro ha indirizzato sul proprio binario il match. "La nostra è una squadra che è sempre sul pezzo, che reagisce, non molla mai, e riesce a gestire anche momenti negativi durante la partita. Abbiamo un inizio molto forte con un parziale di 12-2, poi abbiamo sbagliato qualche contropiede, presi forse con troppo entusiasmo, ma era giusto assecondarlo. Udine è rientrata, ma in quei tre minuti non siamo riusciti a fare le nostre rotazioni, perchè la partita non si è mai fermata. Non ho voluto spendere un timeout, perchè sono importanti, ma poi l'abbiamo ripresa e l'inizio del terzo quarto ha fatto capire ad Udine che eravamo concentrati e volevamo fortemente questa vittoria".

Nel finale spazio ai giovani, con Matteo Borciu autore anche di 5 punti: "Era una scelta logica con un vantaggio così importante, sono stati bravi a farsi trovare pronti. Sono contento perchè aumenteranno il numero di pizze da pagare e tutto lo spogliatoio ne avrà beneficio".