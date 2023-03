Definita la griglia del girone "Giallo": Forlì partirà con un vantaggio di 4 punti su Pistoia

C'era grande interesse anche da Forlì sul big match tra Pistoia e Cento, che valeva il recupero della 23esima giornata del girone Rosso. Un match importante, che avrebbe definito la griglia di partenza del girone "Giallo". Ebbene gli estensi hanno avuto la meglio sui toscani, espugnando il PalaCarrara col punteggio di 58-68. Tradotto: Forlì inizierà la seconda fase del campionato con un bottino di 6 punti insieme a Treviglio, con un margine di due punti su Cantù e Cento e di quattro su Pistoia e Cremona. La squadra di coach Antimo Martino può vantare su Cento anche il vantaggio degli scontri diretti, vinti entrambi, mentre su Pistoia - che nel girone di ritorno ha rimbaltato a suo favore la sconfitta dell'andata al Palafiera - il margine di quattro punti è piuttosto confortante.

La seconda fase avrà inizio il 2 aprile e si concluderà il 7 maggio.Vengono ammesse le squadre dal primo al nono posto di ogni girone (Verde e Rosso), suddivise in tre gironi. In quello Giallo partecipano le prime tre di ogni girone della fase di qualificazione, in quello Blu quelle che si sono classificate dal quarto al sesto posto e in quello Bianco quelle che si sono piazzate dal settimo al nono posto. In tutti e tre i gironi le squadre conservano i punti degli scontri diretti già disputati. La seconda fase definirà la griglia playoff.

Playoff

TABELLONE ORO

QUARTI

Q1 - 1^-16^

Q2 - 4^-13^

Q3 - 5^-12^

Q4 - 8^-9^

SEMIFINALI

SF1: vincente Q1 - vincente Q4

SF2: vincente Q2 - vincente Q3

FINALE

Vincente SF1 - Vincente SF2